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В деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены появились два новых фигуранта

СК обвинил женщину и юношу в убийстве экс-мэра Самары и объявил их в розыск
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Telegram-канал Следком

Следственный комитет России обвинил 56-летнюю уроженку Самарской области Светлану Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия Метревели в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Оба фигуранта проживают за границей и были объявлены в международный розыск. По данным следствия, Светлана Метревели давала указания о методах расправы внучке четы Тарховых Екатерине. Предполагается, что Екатерина вместе с Дмитрием Метревели отравила своих дедушку и бабушку, после чего их тела были заморожены азотом, расчленены и по частям утилизированы в разные мусорные контейнеры в Самаре.

Суд заочно отправил Дмитрия Метревели под стражу. Его обвиняют в убийстве двух лиц из корыстных побуждений. Светлане Метревели предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.

7 февраля Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве, после чего она отказалась от дачи показаний и полностью перестала говорить. Несмотря на это, она была признана вменяемой.

Ранее сообщалось, что у Екатерины Тарховой мог быть подельник.

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