«Выбесила». Мужчина убил чиновницу на западе Москвы

Неподалеку от жилого дома на улице Молдавская на западе Москвы в кустах обнаружили тело женщины с признаками удушения, ей оказалась чиновница Роспотребнадзора Наталья Радченко, сообщил Следственный комитет РФ. По данным ведомства, подозреваемый в убийстве 37-летний мужчина задержан. Ранее он был судим за изнасилование. Что известно об убийстве — в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины 1972 года рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Тело женщины с признаками насильственной смерти в виде удушения и повреждениями лица обнаружили 18 сентября на западе Москвы в сквере близ улицы Молдавской.

«В кратчайшие сроки местонахождение фигуранта установлено. Им оказался 37-летний мужчина, который задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал свою вину», — говорится в сообщении.

СК отмечает, что мотивом стала «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине». После задержания он показал, как убил женщину в сквере. Подозреваемый заявил следствию, что женщина его «выбесила», пишет Shot.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

По данным Mash, 37-летний подозреваемый – уроженец Махачкалы, ранее судимый за изнасилование и побои. Жертвой убийцы стала Наталья Радченко – она шла на работу. Знакомы они не были. Отмечается, что подозреваемого отследили по камерам и задержали, а во время убийства он был пьян.

По данным «Подъема», убитая была руководителем отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора.

Как сообщил Telegram-канал Shot, следствие разрабатывает версию, что причиной убийства Радченко была попытка изнасилования. Сам 37-летний Рустам Батырбеков это отрицает и сетует на резкую неприязнь. Telegram-канал отмечает, что Батырбеков писал о себе в соцсетях так:

«Люблю занематься спортом и прогуливать собакой люблю животных,и еще погулять с кем нибудь или с девушкой или посидеть рессторане дорогом».

Из 220 друзей на его странице в соцсети 211 — женщины, а среди подписок — десятки пабликов для знакомств с девушками-мусульманками.

По данным mk.ru, Батырбеков мог мстить всем женщинам: незадолго до преступления его выгнала сожительница. Издание отмечает, что последние несколько недель он жил с женщиной в районе Кунцево, однако 18 сентября она выгнала его из дома за пьянство. После неудачной попытки вернуться Батырбеков пошел гулять по району и встретил будущую жертву, отмечает mk.ru.