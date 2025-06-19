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«Дело серьезное»: россиянам, у которых изъяли тигра и леопарда, грозит уголовка

Депутат Бурматов предрек уголовное наказание бывшим владельцам тигра и леопарда
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Shutterstock/FOTODOM

В России содержание диких зверей, включая тигров и леопардов, допускается строго в специализированных лицензированных учреждениях. За покупку таких животных частным владельцам грозит внушительный штраф и уголовное наказание. Так зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал НСН ситуацию с жителями Подмосковья, у которых на днях изъяли леопарда и тигрёнка.

«Дело на самом деле серьезное, потому что содержание животного в этом случае было незаконным, — подчеркнул Бурматов. — Даже в зоопарке оно может находиться только, если у этого учреждения есть соответствующая лицензия. За нарушение условий содержания животных бывшим владельцам грозит штраф до 150 тысяч рублей».

Самым серьезным нарушением является тот факт, что у людей, которые держали у себя хищников, не оказалось документов, подтверждающих их законное приобретение. Если бы они купили их, будучи сотрудниками регионального зоопарка для последующей транспортировки, то все необходимые документы на животных у них были бы на руках, пояснил парламентарий. В данном же случае, правоохранителям нужно разбираться, откуда у жителей Подмосковья появились дикие животные, для каких целей их привезли и так далее.

«К этой публике вопросов возникает очень много. В таких случаях животные сразу же конфискуются, а владельцам будет грозить административная или уголовная ответственность», — заключил Бурматов.

Напомним, на ситуацию с животными прокуратура обратила внимание после того, как местные жители опубликовали видео в соцсетях, на котором подросток на участке бьет тигренка лопатой. Как рассказали очевидцы, над хищником издевались. В семье владельцев несколько детей, самому младшему полтора года.

Во время визита ответственных сотрудников выяснилось, что, помимо тигра, на участке живет трехмесячный детеныш леопарда, его забрали. Тигрёнка также изъяли, его передали в центр реабилитации диких животных. Как рассказал владелец, этого хищника он купил в другом регионе в прошлом году, затем перевез в Подмосковье. Каких-либо документов на «питомца» он предоставить не смог.

Бывшая хозяйка хищников заявила, что иметь тигра — это ее мечта детства, и назвала его своим ребенком. Она пообещала обратиться в суд, чтобы потребовать размещения тигренка в зоопарке, в который сможет регулярно ходить и навещать своего любимого «питомца».

Ранее Бурматов объяснил, какое наказание ждет владельцев запрещенных животных.

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