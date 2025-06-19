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Хозяйка изъятого в Подмосковье тигренка заявила о планах подать в суд

360.ru: хозяйка изъятого тигренка в Подмосковье пообещала, что будет судиться
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Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

В Подмосковье изъяли тигренка, который почти год жил в СНТ «Мираж» в селе Царево. Его бывшая хозяйка Лаура заявила, что иметь тигра – это ее детская мечта, а также назвала его своим ребенком и пообещала добиться того, чтобы хищника поселили в местном зоопарке.

В беседе с 360.ru женщина заверила, что она и ее супруг очень любят животных, поэтому тигренок жил в вольере и питался «лучше многих людей».

«Завести тигра было моей детской мечтой, которую мы смогли осуществить. Все документы сделали», — заявила женщина, отказавшись раскрывать продавца дикого зверя.

При этом женщина рассказала, что тигренка они купили нездорового — у него были больные глаза, из-за чего семейная пара оплатила дорогостоящую операцию, в ходе которой ему вставили хрусталики. Лечение проводилось официально в клинике, подчеркнула Лаура.

Она также сообщила о планах обратиться в суд, чтобы потребовать размещения тигренка в зоопарке, в который сможет регулярно ходить и навещать любимого «питомца».

«У меня забрали моего ребенка», — прокомментировала женщина изъятие тигра.

Напомним, на ситуацию с животным прокуратура обратила внимание после того, как местные жители опубликовали видео в соцсетях, на котором подросток на участке бьет тигренка лопатой. Как рассказали очевидцы, над хищником издевались. В семье владельцев несколько детей, самому младшему полтора года.

Во время визита ответственных сотрудников выяснилось, что, помимо тигра, на участке живет трехмесячный детеныш леопарда, его забрали. Тигренка также изъяли, его передали в центр реабилитации диких животных. Как рассказал владелец, этого хищника он купил в другом регионе в прошлом году, затем перевез в Подмосковье. Каких-либо документов на «питомца» он предоставить не смог.

Ранее Бурматов объяснил, какое наказание ждет владельцев запрещенных животных.

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