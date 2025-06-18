Семья из Подмосковья, у которой изъяли тигренка, держала дома и леопарда

В Подмосковье у семьи изъяли тигренка и леопарда

После проверки прокуроров у семьи из Подмосковья изъяли двух хищных животных. Об этом сообщает прокуратура региона.

Во время визита ответственных сотрудников, выяснилось, что на участке живет трехмесячный детеныш леопарда, его забрали.

Тигренка также изъяли, его передали в центр реабилитации диких животных. Как рассказал владелец, этого хищника он купил в другом регионе в прошлом году, затем перевез в Подмосковье. Каких-либо документов на «питомца» он предоставить не смог.

На кадрах с места заметно, что помимо хищников семья завела собаку.

В прокуратуре обратили внимание на ситуацию после того, как местные жители опубликовали видео в соцсетях. На нем заметно, как подросток на участке наносит удары лопатой дикому животному.

Как рассказали очевидцы, над хищником издевались. В семье владельцев несколько детей, самому младшему полтора года.

Ранее в Москве у хозяев забрали трехмесячного львенка охраняемого вида.