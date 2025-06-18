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В Подмосковье подросток избивал тигренка лопатой и попал на видео

В Подмосковье у семьи пытаются забрать маленького тигренка
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Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье на территории одного из частных домов заметили тигренка. Об этом сообщает «Подмосква» со ссылкой на местных жителей.

Хищника обнаружили у семьи, проживающей в селе Царево. При этом животное, как рассказывают очевидцы, избивают.

«По свидетельствам очевидцев, над тигренком издеваются: поливали холодной водой, били лопатой и поленом», – сообщается в публикации.

На соответствующих кадрах заметно, что животное избивает подросток. Почему он проявлял агрессию к животному, не уточняется.

Известно, что в семье растут несколько детей, самому младшему – полтора года. Местные жители опасаются за свою безопасность, они потребовали у правоохранительных органов вмешаться в ситуацию.

Прокуратура региона уже обратила внимание на ситуацию. По их данным, владельцы отказались добровольно отдавать тигренка. Сотрудники принимают меры к передаче животного в спецорганизацию.

Ранее барнаульский зоопарк показал новорожденных бенгальских тигрят.

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