Бурматов объяснил, какое наказание ждет владельцев запрещенных животных

Владельцам животных, которые попали в список запрещенных для содержания дома, грозит серьезное наказание – от штрафа до уголовной ответственности. Последнее возможно, если дикий питомец причинит кому-то вред, рассказал в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В первую очередь домашнее животное из списка запрещенных конфискуют, а его хозяина обяжут заплатить штраф. Если же содержание питомца закончится трагедией, то наказание будет куда более жестким, отметил депутат.

«Если какая-нибудь условная пума сбежит от такого владельца и кого-то убьет, то хозяину будет грозить уголовное наказание, — пояснил он. — Это перечень очень серьезный, и относиться к нему нужно внимательно».

Заводить животных из перечня нельзя как дома, так и на дачном участке – допускается их содержание только в зоопарках и реабилитационных центрах. А если же экзотическое животное в список не внесли, то россиянам можно их заводить без получения какого-либо документа – например, можно купить змею, которой нет в списке.

«Если экзотическое животное куплено законно, если оно не краснокнижное, не ввезенное в страну контрабандой, то никаких проблем не будет», — подытожил Бурматов.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В перечень вошел 121 вид: от тигров и кобр до пингвинов и электрических угрей. В то же время юристы отмечают, что за нарушение пока не предусмотрено четких наказаний, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист объяснил, как хозяевам следует поступить с запрещенными животными.