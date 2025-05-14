На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бурматов объяснил, какое наказание ждет владельцев запрещенных животных

Депутат Бурматов: владельцам запрещенных животных грозят штраф и уголовка
close
David Gray/Reuters

Владельцам животных, которые попали в список запрещенных для содержания дома, грозит серьезное наказание – от штрафа до уголовной ответственности. Последнее возможно, если дикий питомец причинит кому-то вред, рассказал в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В первую очередь домашнее животное из списка запрещенных конфискуют, а его хозяина обяжут заплатить штраф. Если же содержание питомца закончится трагедией, то наказание будет куда более жестким, отметил депутат.

«Если какая-нибудь условная пума сбежит от такого владельца и кого-то убьет, то хозяину будет грозить уголовное наказание, — пояснил он. — Это перечень очень серьезный, и относиться к нему нужно внимательно».

Заводить животных из перечня нельзя как дома, так и на дачном участке – допускается их содержание только в зоопарках и реабилитационных центрах. А если же экзотическое животное в список не внесли, то россиянам можно их заводить без получения какого-либо документа – например, можно купить змею, которой нет в списке.

«Если экзотическое животное куплено законно, если оно не краснокнижное, не ввезенное в страну контрабандой, то никаких проблем не будет», — подытожил Бурматов.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В перечень вошел 121 вид: от тигров и кобр до пингвинов и электрических угрей. В то же время юристы отмечают, что за нарушение пока не предусмотрено четких наказаний, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист объяснил, как хозяевам следует поступить с запрещенными животными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами