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Стало известно, где и когда похоронят звезду фильма «Любовь и голуби» Тенякову

РИА Новости: прощание с Теняковой пройдет 20 июня в МХТ имени Чехова
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой пройдет 20 июня в стенах МХТ имени Чехова. Об этом сообщили РИА Новости в театре.

Уточняется, что в 11 часов пройдет гражданская панихида, а затем состоится церемония прощания с актрисой в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1. Затем звезду фильма «Любовь и голуби» кремируют, а ее прах захоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом Сергеем Юрским.

Наталья Тенякова умерла в ночь на 18 июня в возрасте 80 лет.

Как сообщил заслуженный артист России Андрей Давыдов, причиной кончины знаменитости стала остановка сердца. По его словам, актриса почувствовала себя плохо еще месяц назад, однако от госпитализации отказалась. Другой источник, близкий к окружению Теняковой, подтвердил, что актриса умерла от острой сердечной недостаточности.

Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Несмотря на то, что она сыграла в фильме пенсионерку, на момент съемок Теняковой было всего 40 лет.

Также звезда сыграла в «Старшей сестре», «Зеленой карете» и других фильмах. Подробнее о творческом пути Теняковой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее министр культуры высказалась о кончине Теняковой.

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