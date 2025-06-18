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Баба Шура из «Любовь и голуби». Умерла Наталья Тенякова

Умерла актриса Наталья Тенякова, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби»

Народная артистка России Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет, сообщила пресс-служба Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением <...> и человеком предельно честным, настоящим во всем», — заявили в театре.

Ни дату прощания, ни причину смерти там пока не раскрыли. По данным SHOT, Тенякова скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде, в родном городе окончила институт театра, музыки и кинематографии. В 1967 году актриса попала в труппу Большого драматического театра. Именно там она познакомилась с Сергеем Юрским, в браке с которым впоследствии прожила 50 лет. После увольнения из БДТ они вместе переехали в Москву, где Тенякова устроилась сначала в Театр имени Моссовета, а затем — в МХТ имени Чехова.

В основном Тенякова играла в театре, однако появлялась и в кино. Самая известная ее экранная роль — баба Шура в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». В этом фильме супруга героини, дядю Митю, сыграл Сергей Юрский — муж самой Теняковой. Также актриса играла в «Старшей сестре», «Зеленой карете» и других фильмах. Последняя лента с ее участием — историческая драма «Француз» — вышла в 2019 году.

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