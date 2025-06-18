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Любимова о кончине звезды фильма «Любовь и голуби» Теняковой: «Потеря для всех нас»

Ольга Любимова назвала актрису Наталью Тенякову человеком редкого дарования
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«Мосфильм»

Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале выразила соболезнования родным и близким актрисы Натальи Теняковой, о кончине которой стало известно накануне.

Любимова назвала звезду фильма «Любовь и голуби» ярчайшей актрисой отечественного кино и театра.

«Ее уход — огромная потеря для всех нас. Наталья Максимовна была человеком редкого дарования, ее творчество обладало неподражаемым обаянием и внутренней глубиной», — написала чиновница.

Глава Минкультуры отметила работу Теняковой в спектаклях «Вишневый сад», «Красивая жизнь» и других. Она добавила, что актриса будет жить в сердцах тех, кому удалось с ней поработать.

18 июня стало известно, что о кончине Наталье Теняковой в возрасте 80 лет. По данным SHOT, артистки не стало из-за острой сердечной недостаточности. Ее планируют упокоить на Троекуровском кладбище.

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде, в родном городе окончила институт театра, музыки и кинематографии. В 1967 году актриса попала в труппу Большого драматического театра. Именно там она познакомилась с Сергеем Юрским, в браке с которым впоследствии прожила 50 лет.

Самая известная ее экранная роль — баба Шура в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Также актриса играла в «Старшей сестре», «Зеленой карете» и других фильмах. Подробнее о творческом пути Теняковой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее звезда фильма «Любовь и голуби» вспомнил, чем его всегда поражала Наталья Тенякова.

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