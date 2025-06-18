Названа причина смерти артистки Натальи Теняковой

Причиной смерти актрисы Натальи Теняковой стала остановка сердца. Об этом сообщил ТАСС заслуженный артист России Андрей Давыдов.

По его словам, актрисе стало плохо еще месяц назад, однако она отказалась от госпитализации. Другой источник агентства, близкий к окружению Теняковой, подтвердил, что актриса умерла от острой сердечной недостаточности.

Прощание с народной артисткой состоится 20 июня в МХТ имени А. П. Чехова, сообщили в театре. Затем Тенякову кремируют, а ее прах будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с ее мужем и коллегой по цеху, народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, которого не стало в 2019 году.

О кончине 80-летней Теняковой стало известно 18 июня.

Будущая звезда советского кино родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде, в родном городе она окончила институт театра, музыки и кинематографии. В 1967 году актриса попала в труппу Большого драматического театра. Именно там она познакомилась с Сергеем Юрским, в браке с которым впоследствии прожила 50 лет.

Самая известная ее экранная роль — баба Шура в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Также актриса играла в «Старшей сестре», «Зеленой карете» и других фильмах. Подробнее о творческом пути Теняковой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее писатель Цыпкин рассказал о конфликтах с Хабенским при совместной работе.