РИА Новости: гости и участники ПМЭФ-2025 смогут пообедать за 12 тысяч рублей

Обед для участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в ресторане «Башкортостан» обойдется в 12 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Посетителям ресторана предлагается на выбор четыре сета одинаковой стоимости. Участники ПМЭФ могут взять на перекус кыстыбый с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами или салат с подкопченным ростбифом из конины, манты с бараниной и картофелем.

В третий сет входит салат из лосося слабой соли со свежей зеленью, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой, а также палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина. Последний сет состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя. В качестве горячего предлагается филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.

Также можно выбрать напитки, в числе которых чай, кофе, домашний лимонад или бокал вина.

Форум пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Основной темой в этом году стали общие ценности как основа роста в многополярном мире.

20 июня в одном из пленарных заседаний ПМЭФ-2025 примет участие президент России Владимир Путин.

Глава государства прилетит в Петербург 18 июня и в этот день проведет совещание, посвященное экономическим вопросам, а также встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф и руководителями международных информационных агентств.

На 19 июня у Путина запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Ранее Ушаков рассказал, что на ПМЭФ приедут политики из десятков стран.