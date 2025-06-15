Стал известен рабочий график Путина на следующую неделю

Путин на неделе примет участие в ПМЭФ и пообщается с иностранными журналистами

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил телеканал «Россия-1».

Форум пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Пленарное заседание с участием главы государства состоится 20 июня. Основной темой ПМЭФ-2025 станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Кроме того, с президентом хотят пообщаться журналисты международных информационных агентств. Большой разговор с ними состоится накануне ПМЭФ.

В планах у президента и другие мероприятия, однако их телеканал пока раскрывать не стал.

До этого Путин сообщил, что проигнорировал рекомендацию врачей носить очки. Российский лидер признался, что пять или шесть лет назад у него начало ухудшаться зрение, в связи с чем он обратился за помощью к окулисту. Тот посоветовал президенту носить очки, однако Путин не последовал этой рекомендации, испугавшись, что «не снимет их всю оставшуюся жизнь». Глава государства также отметил, что продолжает и без очков «свободно читать без всяких проблем».

Ранее Путин показал детали своей обстановки в Кремле.