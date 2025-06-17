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В Кремле раскрыли планы Путина на поездку в Петербург

Путин 18 июня проведет в Петербурге совещание по экономическим вопросам
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 18 июня проведет в Санкт-Петербурге совещание, посвященное экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Кремле уточнили, что 18 июня в графике главы государства также стоит встреча с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф и руководителями международных информационных агентств.

Отмечается, что Путин пробудет в Петербурге с 18 по 20 июня. В рамках этой поездки он в том числе примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Форум пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Пленарное заседание с участием главы государства запланировано на 20 июня. Основной темой ПМЭФ-2025 станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в Санкт-Петербурге проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Он уточнил, что лидеры начнут переговоры в узком формате, а затем к ним присоединятся делегации.

Ранее Ушаков рассказал, что на ПМЭФ приедут политики из десятков стран.

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