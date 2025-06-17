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Ушаков рассказал, что на ПМЭФ приедут политики из десятков стран

Ушаков: на ПМЭФ приедут политики из порядка 50 стран мира
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что политики из порядка 50 стран мира приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году. Его слова приводит РИА Новости.

«В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира», — сообщил он.

По его словам, среди гостей будут президенты Индонезии, президент Республики Сербской (БиГ), председатель правительства Южной Осетии, вице-президент Йемена, вице-президент ЮАР, заместитель премьера Госсовета КНР, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана.

По его словам, участие в ПМЭФ в 2025 году подтвердили более 20 тысяч представителей 140 стран мира. В рамках форума состоится более 150 мероприятий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что введенные в связи с ирано-израильским конфликтом ограничения в авиасообщении не скажутся на присутствии арабских гостей на Петербургском международном экономическом форуме

Ранее была названа цена ухи из петуха на ПМЭФ.

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ПМЭФ – 2025
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