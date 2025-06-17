Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 июня, проведет в Санкт-Петербурге переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Это ключевой день, когда проводится официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто», — сказал Ушаков.

По его словам, «будут полномасштабные переговоры». Он отметил, что лидеры начнут переговоры в узком формате, а затем к ним присоединятся делегации.

Также Ушаков сообщил, что политики из порядка 50 стран мира приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году.

До этого МИД Индонезии сообщил, что Прабово Субианто в июне прилетит в Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным ведомства, Субианто пробудет в РФ с 18 по 20 июня. Он не только проведет переговоры с Путиным о двустороннем сотрудничестве, но и посетит ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что КНР захотела продать Индонезии свои многоцелевые истребители.