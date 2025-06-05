Депутат Рады заявил о решении переименовать 328 населенных пункта на Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине решили переименовать еще 328 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гончаренко, это делается в рамках так называемых «декоммунизации» и «деколонизации». В частности, село Московка было решено переименовать в Мировое, а населенный пункт Первомайское станет Заводским. Кроме того, будет переименовано село Каменка в Киевской области — его решили писать на украинский манер Кам'янка.

5 июня член парламента Украины Роман Лозинский также сообщал, что Верховная рада приняла постановление о переименовании более 180 населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам государственного языка. Он назвал принятые документы постановлениями «о дерусификации населенных пунктов».

10 апреля в министерстве культуры Украины заявили, что за последние 10 лет в стране были переименованы около тысячи населенных пунктов. Кроме того, были изменены названия 25 административных районов и 27 районов в городах. В ведомстве подчеркнули, что власти принимали соответствующие решения в рамках политики декоммунизации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов в стране.