Московские аэропорты возобновили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняли ограничения

В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты возобновили прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения в московских аэропортах, по данным Кореняко, были введены в 3:40 мск. Представитель Росавиации пояснил, что ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.

Приостановили работу также аэропорты Тамбова и Калуги.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Московские аэропорты вернулись к работе в 2:50.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.