В четырех московских аэропортах введены временные ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом заявил представитель ведомства.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD), Жуковский (Раменское; UUBW), Шереметьево (UUEE)», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что безопасность полетов является приоритетной задачей, и все необходимые меры принимаются экипажами, авиадиспетчерами и службами аэропортов.

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Этой ночью над Белгородской областью сбили более 50 беспилотников.

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