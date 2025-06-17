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В четырех московских аэропортах введены временные ограничения

Все аэропорты Московского авиаузла приостановили работу
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом заявил представитель ведомства.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD), Жуковский (Раменское; UUBW), Шереметьево (UUEE)», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что безопасность полетов является приоритетной задачей, и все необходимые меры принимаются экипажами, авиадиспетчерами и службами аэропортов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.

Кроме того, в аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Этой ночью над Белгородской областью сбили более 50 беспилотников.

Ранее застрявшим в Израиле россиянам назвали безопасный способ вернуться домой.

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