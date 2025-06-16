В Иране назвали число пострадавших в результате израильских атак

Минздрав Ирана: от ударов со стороны Израиля ранены 1,8 тыс. человек

По меньшей мере 1,8 тыс. человек получили ранения в результате ударов Израиля по территории Ирана. Об этом сообщил иранскому телевидению министр здравоохранения Ирана Мохаммад Реза Зафарганди.

«В результате атак сионистского режима (имеется в виду Израиль) у нас по меньшей мере 1 800 раненых, при этом большинство пострадавших — мирные жители», — сказал он.

Информации о том, сколько пострадавших находится в тяжелом состоянии, министр не предоставил.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее сообщалось, что Иран готовится нанести «очень большой» удар по Израилю.