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В ГосТВ Ирана сообщили о пострадавших при атаке Израиля на здание компании

Tasnim: несколько сотрудников гостелевидения Ирана пострадали при атаке Израиля

Несколько сотрудников гостелерадиокомпании Ирана, также известной как «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB), пострадали во время атаки Израиля. Об этом заявил глава отдела политической информации гостелерадиокомпании Хасан Абедини, его слова приводит агентство Tasnim.

«Здание тушат, по оценкам, несколько сотрудников получили ранения», — сказал Абедини.

Атака на штаб-квартиру гостелевидения Ирана произошла 16 июня во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка. Через несколько минут после атаки она вернулась в эфир и попросила израильскую армию нанести второй удар.

Также известно, что ни один из сотрудников тегеранского офиса агентства Ruptly не пострадал в результате этой атаки Израиля. Шеф иранского офиса сообщил, что журналисты находятся в безопасности и вдали от места удара.

Он отметил, что сотрудники агентства получили от властей предупреждение о возможной атаке и эвакуировались из района, где находится штаб-квартира гостелевидения. На некоторое время связь с ними прервалась, но позже они сами вышли на связь с головным офисом в Москве.

Ранее в Иране назвали число пострадавших в результате израильских атак.

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