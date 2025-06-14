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Бондарчук рассказал, когда эвакуированные из Ирана россияне отправятся в Москву

Бондарчук: часть эвакуированных из Ирана россиян отправится в Москву 14 июня
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Алексей Майшев/РИА Новости

Первая группа россиян, которую эвакуировали из Ирана в Азербайджан, отправится в Москву в субботу, 14 июня. Об этом сообщил режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук, передает РИА Новости.

«90 человек группы, все живы и здоровы. Все сейчас переходят границу, часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали», — сказал продюсер.

Накануне представитель режиссера сообщил, что Бондарчук находился в Иране перед атакой Израиля на исламскую республику. По его словам, актер в составе российской делегации с министром культуры России Ольгой Любимовой был на съемках сериала «Трудно быть богом», в котором артист исполняет одну из главных ролей.

В этот же день министерство культуры РФ сообщило, что в Иране также находились музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом». В ведомстве отметили, что в связи с ограничением воздушного сообщения творческие коллективы не смогли покинуть территорию республики.

В посольстве России в Баку сообщили, что группу граждан России эвакуируют из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном на фоне ударов Израиля по иранской территории. Россиян планировалось отправить в республику в ночь на 14 июня.

Ранее в России предупредили о последствиях после удара Израиля по Ирану.

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