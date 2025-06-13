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Из Ирана эвакуируют группу российских граждан

Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуируют группу российских граждан
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Группу граждан Российской Федерации эвакуируют из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном на фоне ударов Израиля по иранской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Баку.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана... возникла необходимость эвакуации из этой страны российских граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 14 июня при содействии посольств РФ в Иране и Азербайджане группа из 88 человек пересечет ирано-азербайджанскую границу.

Министерство культуры РФ ранее сообщило, что в Иране находятся музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа российского сериала «Трудно быть богом». Российские музыканты с 10 по 12 июня принимали участие в мероприятиях Дней российской культуры в Тегеране и Исфахане.

Ранее Госдеп создал группу по эвакуации граждан США из стран Ближнего Востока.

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