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Минкультуры РФ рассказало о российских артистах, находящихся в Иране

Минкультуры РФ: съемочная группа сериала «Трудно быть богом» находится в Иране
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Shutterstock/FOTODOM

Министерство культуры РФ сообщило, что в настоящее время в Иране находятся музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа российского сериала «Трудно быть богом». Заявление приводит РИА Новости.

«Министерству культуры Российской Федерации известно о нахождении в Иране российских артистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские музыканты с 10 по 12 июня принимали участие в мероприятиях Дней российской культуры в Тегеране и Исфахане.

В ведомстве отметили, что в связи с ограничением воздушного сообщения творческие коллективы не смогли покинуть территорию Ирана.

«Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в Израиль и Иран. Также посольство РФ порекомендовало россиянам воздержаться от путешествий в Израиль после ударов еврейского государства по Ирану.

Ранее Госдеп создал группу по эвакуации граждан США из стран Ближнего Востока.

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