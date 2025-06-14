В России предупредили о последствиях после удара Израиля по Ирану

Провокация Израиля против Ирана, возможно, повлечет за собой очень серьезные последствия международного масштаба. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский в интервью телеканалу RT.
«Это может повлечь за собой очень серьезные последствия и в региональном, и в международном масштабах», — сказал он.
В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.
На этом фоне Иран запустил в еврейское государство дроны и ракеты. К текущему моменту Исламская Республика осуществила как минимум четыре волны ударов по Израилю.
Журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN рассказала, что израильские войска ликвидировали всех участников переговоров с США от Ирана. В свою очередь, представители команды журналиста Такера Карлсона возложили ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на американского лидера Дональда Трампа.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался об атаке Израиля на Иран.