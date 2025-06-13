Режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук находился в Иране перед атакой Израиля на исламскую республику. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его представитель.

По его словам, Бондарчук в составе российской делегации с министром культуры России Ольгой Любимовой был на съемках сериала «Трудно быть Богом», в котором артист исполняет одну из главных ролей. Сейчас съемочная группа по-прежнему находится в Иране, ее члены в безопасности.

«Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», — сказал представитель актера.

В исламской республике съемочная группа проведет несколько месяцев. После этого съемки будут проходить в кинопарке «Москино».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.