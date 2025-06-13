В Росавиации сообщили, что еще две страны Ближнего Востока закрыли свое небо

Ирак и Иордания после атаки Израиля на Иран закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданских самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Пассажирам авиакомпаний Iraqi Airways и Royal Jordanian о статусе своих рейсов в/из России рекомендуется узнавать в колл-центрах перевозчиков», — говорится в заявлении.

До этого Кореняко рассказал, что авиационные власти Ирана и Израиля закрыли свое небо для полетов гражданских воздушных судов. Российские авиакомпании были оповещены о произошедшем, и теперь планируют маршруты в другие государства Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства.

Израильские войска в ночь на 13 июня нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и другим объектам, имеющим отношение к иранской ядерной программе. Операция получила название «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), а ее цель заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Исламской Республики.

Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали жесткий ответ на действия еврейского государства. Армия страны, в свою очередь, сообщила о планах преподать «горький урок» Израилю.

В министерстве иностранных дел России осудили удары Израиля по Ирану, а также призвали решать спорные вопросы по ядерной программе Исламской Республики путем дипломатии.

Ранее посольство РФ в Израиле обратилось к россиянам, планирующим поездки в еврейское государство.