Иранская армия пообещала преподать Израилю «горький урок»

ВС Ирана заявили, что дадут ответ на удары Израиля по ядерным объектам

Иранские вооруженные силы пообещали преподать Израилю «горький урок» в ответ на удар по ядерным объектам. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя армии Ирана.

«Армия Ирана вместе с Корпусом стражей исламской революции не потерпит агрессии и кровопролития невинных людей нашей страны и преподаст [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху горький урок», — говорится в сообщении.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в Белом доме заявили, что США не помогали Израилю в нанесении ударов по Ирану.