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Россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль до нормализации ситуации

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от путешествий в Израиль
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство до тех пор, пока ситуация здесь не нормализуется. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Находящимся в Израиле российским гражданам — сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности», — говорится в заявлении.

В посольстве призвали россиян, которые находятся в еврейском государстве, оставаться вблизи безопасных мест и укрытий. При этом тем, кто имеет возможность покинуть Израиль, следует сделать это на время обострения конфликта.

До этого дипломатическое представительство РФ в Египте рекомендовало россиянам в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях соблюдать повышенную осторожность. Сотрудники посольства подчеркнули, что этот город находится всего в 190 км от израильской границы.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, в настоящее время в Иране и Израиле с туристическими целями находятся не более 500 россиян.

В ночь на 13 июня армия еврейского государства начала операцию «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. На этом фоне объекты в нескольких населенных пунктах Исламской Республики, включая Тегеран и Нетензу, подверглись атакам. Израиль нанес удары по военным базам, системам противовоздушной обороны и даже жилым комплексам.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку Израиля на Иран.

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