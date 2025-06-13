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МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану

МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану и призвал к дипломатическому урегулированию
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Эдуард Песов/РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) осудило удары Израиля по Ирану 13 июня и призвало решать спорные вопросы по иранской ядерной программе дипломатическими средствами. Соответствующее заявление российского внешнеполитического ведомства размещено на его сайте.

«Твердо исходим из того, что какими бы объяснениями ни прикрывались те, кто планировал, разрабатывал и осуществлял нападение на Иран, урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем», — заявили в ведомстве.

При этом в МИД РФ призвали стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить эскалации до полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Новость дополняется.

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