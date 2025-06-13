В России анонсировали новый поток программы для бойцов СВО «Время героев»

Комиссаров: у программы «Время героев» будет третий поток

Третий поток кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев» состоится, однако сроки начала отбора пока не определены. Об этом сообщил руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в беседе с РИА Новости.

«‎Будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

12 июня, в День России, президент России Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» в Кремле.

11 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу, отметив, что что глава государства не будет принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России, поскольку запланированы более важные мероприятия.

В поздравлении с Днем России Путин подчеркнул, что этот праздник символизирует мощь государства. По его словам, история и культура России, природное богатство, разнообразие и самобытность регионов «знаменуют общую судьбу многонационального народа».

Ранее Путин сообщил участникам программы «Время героев», в чем видит смысл Дня России.