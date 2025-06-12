Путин встретился с участниками программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы «Время героев». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава государства встретился с бойцами в День России.

До этого в Кремле анонсировали встречу. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Путин не будет принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России.

Ранее президент поздравил граждан с Днем России.

11 июня заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин предупредил, что Украина может устроить провокации и террористические акции на российской территории в период предстоящих праздничных и выходных дней. В то же время парламентарий заверил, что правоохранительные органы в преддверии Дня России и длинных выходных принимают все необходимые меры для предотвращения возможных провокационных действий со стороны Украины.

Ранее в Израиле развернули огромный флаг РФ в преддверии Дня России.