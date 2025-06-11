На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле анонсировали встречу Путина с участниками программы «Время Героев»

Песков: Путин в День России встретится с участниками программы «Время Героев»
close
Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 12 июня проведет встречу с участниками программы «Время Героев». Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что глава государства не будет принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России. Вместо этого у Путина запланированы серьезные встречи.

«Помимо совещаний, церемонии вручения [государственных премий], президент встретится с участниками программы «Время Героев». Завтра достаточно насыщенный рабочий день у главы государства», — отметил представитель Кремля.

11 июня заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин предупредил, что Украина может устроить провокации и террористические акции на российской территории в период предстоящих праздничных и выходных дней. В то же время парламентарий заверил, что правоохранительные органы в преддверии Дня России и длинных выходных принимают все необходимые меры для предотвращения возможных провокационных действий со стороны Украины.

Ранее в Израиле развернули огромный флаг РФ в преддверии Дня России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами