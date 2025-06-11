В Кремле анонсировали встречу Путина с участниками программы «Время Героев»

Песков: Путин в День России встретится с участниками программы «Время Героев»

Президент РФ Владимир Путин 12 июня проведет встречу с участниками программы «Время Героев». Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что глава государства не будет принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России. Вместо этого у Путина запланированы серьезные встречи.

«Помимо совещаний, церемонии вручения [государственных премий], президент встретится с участниками программы «Время Героев». Завтра достаточно насыщенный рабочий день у главы государства», — отметил представитель Кремля.

11 июня заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин предупредил, что Украина может устроить провокации и террористические акции на российской территории в период предстоящих праздничных и выходных дней. В то же время парламентарий заверил, что правоохранительные органы в преддверии Дня России и длинных выходных принимают все необходимые меры для предотвращения возможных провокационных действий со стороны Украины.

Ранее в Израиле развернули огромный флаг РФ в преддверии Дня России.