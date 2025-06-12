Путин сообщил участникам программы «Время героев», в чем видит смысл Дня России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своим видением значения Дня России, подчеркнув важность бессмертия русского народа и всех народов, составляющих многонациональную страну. Об этом пишет РИА Новости.

«Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей Родины — России. А путь к этому бессмертию лежит через победы, которые прокладываете вы и ваши боевые товарищи», — сказал Путин, завершая встречу.

Глава государства также заявил, что будущее России должно быть неразрывно связано с теми, кто участвует в специальной военной операции (СВО). Президент охарактеризовал участников СВО как настоящих героев, которые осознанно выбрали путь служения своей стране и благодаря этому достигают личных успехов. Путин подчеркнул, что именно такие люди должны занимать важные позиции в различных областях и сферах деятельности в будущем.

Ранее участники первого потока программы «Время героев» приняли участие в параде на Красной площади.