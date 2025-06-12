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В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы

МВД Индии: извлечение тел на месте крушения самолета в Гуджарате почти завершили
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Amit Dave/Reuters

Извлечение тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению, заявил министр внутренних дел республики Амит Шах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас ведется сбор образцов ДНК членов семей пассажиров самолета, будет проведено около тысячи ДНК-тестов. Шах добавил, что после соответствующих экспертиз будет объявлено точное число жертв авиакатастрофы.

СМИ ранее сообщали о 294 погибших. Старший офицер полиции Ахмедабада Видхи Чаудхари пояснил агентству Reuters, что это число включало фрагменты тел.

Авиакатастрофа случилась 12 июня днем в районе Меганинагар, вблизи аэропорта Ахмадабада, расположенного в штате Гуджарат на западе Индии. Самолет вылетел в Лондон с 242 пассажирами на борту, однако вскоре после взлета потерпел крушение и упал на здание общежития медицинского колледжа.

Индийское агентство ANI сообщило, что на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India был найден один выживший. В настоящее время он проходит лечение.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.

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Крушение самолета в Индии
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