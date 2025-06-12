В Индии уточнили, что нашли одного выжившего в авиакатастрофе

ANI уточнило, что в Индии нашли одного выжившего в авиакатастрофе Air India

Индийское агентство ANI уточнило, что на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада был найден один выживший.

Отмечается, что в настоящее время он проходит лечение. До этого агентство со ссылкой на полицию Индии сообщило о двоих выживших.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции заявили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18. По предварительным данным, россиян и белорусов на борту не было.

Бывший старший пилот, капитан Сорабх Бхатнагар, заявил журналистам, что, по предварительным данным, речь может идти о множественном попадании птиц в двигатели, в результате чего оба двигателя потеряли мощность.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.