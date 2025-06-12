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Появилось новое видео с упавшим в Индии самолетом

Появилось новое видео с местом крушения самолета в Индии

Момент крушения пассажирского самолета в Индии попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео видно, как самолет теряет скорость и падает среди жилых домов. После падения лайнера происходит сильный взрыв, черный дым поднимается в небо.

Пассажирский самолет Air India упал в жилой застройке, рядом с аэропортом Ахмадабада на западе Индии днем 12 июня. Авиакомпания совершала рейс из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека.

По данным Flightradar24, аварийный сигнал от самолета поступил всего через несколько секунд после взлета.

До этого агентство Reuters писало, что легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.

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Крушение самолета в Индии
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