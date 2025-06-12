На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии разбился пассажирский самолет Air India

News18: в индийском аэропорту Ахмадабада разбился пассажирский самолет
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Рядом с индийским аэропортом Ахмадабада на западе страны разбился самолет, сообщает телеканал News18.

По данным телеканала, на борту находились 133 человека. Авиакомпания совершала рейс в Лондон.

Отмечается, что самолет упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.

«Густой дым с места крушения был виден до Вастрапура. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия», — говорится в публикации.

До этого агентство Reuters писало, что легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего.

В поисковой операции задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

По данным береговой охраны, глубина воды в районе, где находятся обломки самолета, составляет примерно 61 метр. Уточняется, что национальный совет по безопасности на транспорте начал расследовать причины крушения самолета.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Индии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами