В Индии разбился пассажирский самолет Air India

Рядом с индийским аэропортом Ахмадабада на западе страны разбился самолет, сообщает телеканал News18.

По данным телеканала, на борту находились 133 человека. Авиакомпания совершала рейс в Лондон.

Отмечается, что самолет упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.

«Густой дым с места крушения был виден до Вастрапура. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия», — говорится в публикации.

До этого агентство Reuters писало, что легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего.

В поисковой операции задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

По данным береговой охраны, глубина воды в районе, где находятся обломки самолета, составляет примерно 61 метр. Уточняется, что национальный совет по безопасности на транспорте начал расследовать причины крушения самолета.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.