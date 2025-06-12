Reuters: в авиакатастрофе в Индии погибли более 290 человек

При крушении самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада погибли более 290 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Всего на борту самолета, следовавшего в Лондон, находились 242 человека. Вскоре после взлета самолет потерпел крушение — он упал на медицинское общежитие, расположенное вблизи аэропорта. На земле погибли около 50 человек.

Ранее сообщалось о единственном выжившем в результате авиакатастрофы.

Бывший старший пилот, капитан Сорабх Бхатнагар, заявил журналистам, что, по предварительным данным, речь может идти о множественном попадании птиц в двигатели, в результате чего оба двигателя потеряли мощность. По его словам, взлет прошел штатно, но сразу после отрыва от земли, до момента уборки шасси, самолет начал терять высоту — а такое возможно только при потере тяги или подъемной силы.

Ранее появилось новое видео с местом крушения самолета в Ахмадабаде.