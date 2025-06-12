Путин похвалил бойцов из Якутии во время встречи с участниками «Времени героев»

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с одним из участников программы «Время героев» Игорем Юргиным, уроженцем Якутии, отметил, что этот регион славится своими «специалистами по боевому искусству». Об этом сообщает ТАСС.

«У вас много специалистов по ножам, я так понимаю, по боевому искусству», — заявил Путин в шутливой манере, намекая на известного земляка Юргина — младшего сержанта Андрея Григорьева с позывным Тута. Тута был удостоен звания Героя России за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», после того, как одержал победу в рукопашном бою над военнослужащим ВСУ.

Российский лидер также отметил богатство культуры и таланты якутского народа, подчеркнув наличие широкого спектра возможностей для дальнейшего развития региона.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России. Вместо этого он проведет серьезные встречи, в том числе с участниками программы «Время героев».

Ранее Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России Григорьеву.