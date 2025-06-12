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Путин заявил о колоссальных запасах минеральных ресурсов в Якутии

Путин: Якутия обладает планетарными запасами минеральных ресурсов
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что республика Саха (Якутия) располагает огромными, планетарного масштаба, запасами минеральных ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости

«Эта республика (Якутия. – прим. ред.) с колоссальными, просто планетарными запасами минеральных ресурсов. Без всякого преувеличения, с планетарными запасами минеральных ресурсов», – заявил Путин на встрече с участниками программы «Время героев». Он также отметил богатство культуры и таланты якутского народа, подчеркнув наличие широкого спектра возможностей для дальнейшего развития региона.

В ходе своего выступления Путин отметил, что на территории региона могли бы разместиться восемь территорий Франции и одна Индия. Однако он подчеркнул, что значение Якутии определяется не только ее размерами.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России. Вместо этого глава государства проведет серьезные встречи, в том числе с участниками программы «Время героев».

Ранее в Якутии выявили 145 тонн прогнозных ресурсов золота.

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