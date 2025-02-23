Путин вручил награду штурмовику из Якутии, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою

Президент России Владимир Путин наградил Героя России Андрея Григорьева с позывным «Тута» медалью «Золотая Звезда» за проявленный героизм в боевой операции. Торжественная церемония состоялась в Кремле 23 февраля, в День защитника Отечества, передает ТАСС.

Поводом для награждения стал эпизод боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР), запечатленный на видео с камеры украинского военнослужащего. На записи видно, как Григорьев вступает в рукопашную схватку с противником, одерживая верх в ножевом бою. В критический момент украинский солдат обратился к российскому бойцу с просьбой отпустить его, и Григорьев, несмотря на ожесточенность конфликта, согласился.

Как позже пояснил сам Герой России, этот эпизод имел личную трагическую подоплеку: незадолго до схватки противник поразил его близкого товарища. Однако решение сохранить жизнь вражескому солдату не помешало Григорьеву продолжить выполнение боевой задачи. Впоследствии он уничтожил еще двух бойцов ВСУ, продемонстрировав не только отвагу, но и высокий профессионализм.

О бое Григорьева с украинским военным стало известно в первых числах января. А уже 11-го числа Путин присвоил российскому бойцу звание героя.

Ранее Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России Григорьеву.