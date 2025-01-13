Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России ефрейтору из Якутии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, который одержал победу над украинским военнослужащим в рукопашном бою, было принято оперативно, поскольку глава государства Владимир Путин одобрил представление к награде.

«Быстро. Есть определенный порядок, он был представлен к награде, президент принял такое решение», — сказал Песков.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу. Позже россиянин рассказал, что когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

10 января пресс-служба Кремля сообщила о присвоении ефрейтору звания Героя России за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Ранее Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ.