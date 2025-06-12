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Стали известны подробности крушения пассажирского самолета в Индии

Reuters: разбившийся в Индии самолет упал на землю за пределами аэропорта

Самолет авиакомпании Air India, разбившийся в Ахмадабаде, успел вылететь за пределы аэропорта, прежде чем рухнул на землю. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на индийского авиационного регулятора.

«Мы получаем обновления от индийского авиационного регулятора, который сообщил, что самолет упал на землю за пределами периметра аэропорта после вылета», — рассказали журналисты.

По словам главы министерства гражданской авиации Индии Рама Мохана Найду Кинджарапу, власти мобилизовали спасателей и находятся в состоянии повышенной готовности.

Самолет Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар штата Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия.

Ранее стали известны подробности крушения самолета в Теннесси.

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Крушение самолета в Индии
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