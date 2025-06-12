В полиции уточнили число пассажиров на борту упавшего самолета в Индии

NDTV: на борту упавшего в Индии самолета было 242 пассажира

На борту упавшего в Ахмадабаде самолета компании Air India находились 242 человека, сообщили NDTV в полиции.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы — пожарные и полиция. Все подъездные дороги были перекрыты. Информация о пострадавших еще уточняется.

Самолет совершал рейс в Лондон. Отмечается, что борт упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.

До этого агентство Reuters писало, что легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. В поисковой операции задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

По данным береговой охраны, глубина воды в районе, где находятся обломки самолета, составляет примерно 61 метр. Уточняется, что национальный совет по безопасности на транспорте начал расследовать причины крушения самолета.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.