На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Индии, откуда вылетел потерпевший крушение самолет, приостановил полеты

News18: работа аэропорта Ахмадабада приостановлена после крушения самолета
close
X

Международный аэропорт индийского Ахмадабада, из которого вылетел потерпевший крушение самолет, временно остановил работу. Об этом пишет местный портал News18.

«Полеты в аэропорту Ахмедабада были приостановлены до 17:00 в четверг после того, как рейс Air India, направлявшийся в Лондон, разбился недалеко от аэропорта вскоре после взлета», — говорится в публикации.

12 июня самолет авиакомпании Air India почти сразу после взлета потерпел крушение в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма, которое поднялось в небо после падения авиалайнера.

Самолет выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. В местной полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Известно, что граждан России и Белоруссии в самолете не было. На место происшествия были направлены группы экстренного реагирования, включая пожарную команду.

Ранее в сети появилось фото разбившегося в Индии самолета.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Индии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами