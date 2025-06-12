Аэропорт Индии, откуда вылетел потерпевший крушение самолет, приостановил полеты

Международный аэропорт индийского Ахмадабада, из которого вылетел потерпевший крушение самолет, временно остановил работу. Об этом пишет местный портал News18.

«Полеты в аэропорту Ахмедабада были приостановлены до 17:00 в четверг после того, как рейс Air India, направлявшийся в Лондон, разбился недалеко от аэропорта вскоре после взлета», — говорится в публикации.

12 июня самолет авиакомпании Air India почти сразу после взлета потерпел крушение в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма, которое поднялось в небо после падения авиалайнера.

Самолет выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. В местной полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Известно, что граждан России и Белоруссии в самолете не было. На место происшествия были направлены группы экстренного реагирования, включая пожарную команду.

Ранее в сети появилось фото разбившегося в Индии самолета.