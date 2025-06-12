Упавший в Индии самолет летал более 10 лет

Упавший в Индии самолет был введен в эксплуатацию в 2013 году

Портал Flightradar опубликовал фото разбившегося в Индии самолета Air India.

По информации портала, первый полет лайнер совершил в 2013 году.

До этого аэропорт Гатвик в Лондоне подтвердил крушение борта авиакомпании Air India, следовавшего из аэропорта Ахмадабада.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее появилось видео с упавшим в Индии самолетом.