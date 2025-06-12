На борту упавшего в Индии самолета россиян не было

Генконсульство РФ: россиян на борту разбившегося в Индии самолета не было

Россиян на борту самолета, потерпевшего крушение в районе аэропорта Ахмадабада в Индии, не было. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Мумбаи.

В дипломатическом представительстве уточнили, что это только предварительная информация.

Также ситуацию прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, в настоящее время дипломаты выясняют, находились ли россияне на борту разбившегося самолета.

Пассажирский самолет, принадлежащий компании Air India, потерпел крушение в районе аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат днем 12 июня. После этого над территорией воздушной гавани поднялось густое облако дыма.

Лайнер следовал по маршруту Ахмадабад — Лондон. Как рассказали в местных правоохранительных органах, на борту самолета находились 242 человека. К месту происшествия уже выехали группы экстренного реагирования, в том числе пожарная команда.

На портале Flightradar24 появились данные о том, что в Индии упал Boeing 787-8 Dreamliner. Аварийный сигнал от самолета поступил всего через несколько секунд после взлета.

Ранее в штате Гуджарат закрыли воздушное пространство в связи с крушением самолета.