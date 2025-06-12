Граждан Белоруссии не было в рухнувшем в Индии самолете

МИД Белоруссии: граждан республики не было в рухнувшем в Индии самолете

Граждан Белоруссии на борту самолета, потерпевшего крушение в районе аэропорта Ахмадабада в Индии, не было. Однако это предварительные данные, пишет РИА Новости, ссылаясь на МИД Республики.

До этого стало известно, что граждан Российской Федерации в самолете также не было. В дипломатическом представительстве уточнили, что это только предварительная информация.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее в штате Гуджарат закрыли воздушное пространство в связи с крушением самолета.