Упавший в Индии самолет подал сигнал бедствия сразу после взлета

Упавший в Индии борт подал сигнал бедствия через несколько секунд после взлета

Аварийный сигнал от самолета, который упал в Индии, поступил всего через несколько секунд после взлета. Информация об этом появилась на портале Flightradar24.

Согласно открытым данным, рейс совершал борт Boeing 787-8 Dreamliner.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека.

До этого агентство Reuters писало, что легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. В поисковой операции задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.